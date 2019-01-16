На половине украинских предприятий зарплаты выплачивают в конвертах

Каждая вторая проверка украинских предприятий заканчивается выявлением работников, который трудятся без официального оформления, рассказал в интервью «Обозревателю» и. о. заместителя главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

«На каждом втором предприятии — это 50% или больше — мы обнаруживаем неофициальных сотрудников», — заявил Бамбизов.

Он также рассказал о результатах выполнения постановления правительства о мерах по соблюдению трудового законодательства. По его словам, «драконовские» штрафы за прием на работу сотрудников без официального оформления способствовали «детенизации» экономики.

Всего за 2018 год в Украине были официально трудоустроены 600 тыс. человек. Однако около 500 тыс. из них были трудоустроены в осенние месяцы и в декабре, после начала массовых проверок предприятий фискальными органами. «За последние три месяца было трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года», — уточнил чиновник.

По словам Бамбизова, после разделения фискальной службы на налоговую и таможенную перед его организацией стоит задача на 20% повысить собираемость налогов. Один из методов — это выявление лиц, которые не оформлены официально, и создание таких условий, при которых работодателю выгоднее оформить сотрудника, чем платить за него штрафы.

Напомним, что Кабмин 5 октября 2018 года принял распоряжение «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения», направленное на борьбу с использованием схем, позволяющих трудовые отношения замаскировать под отношения между предпринимателями.