В Украине смертность превысила рождаемость почти в два раза

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством родившихся: на 100 умерших — 58 родившихся», — говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По данным службы, по состоянию на 1 декабря 2018 года численность населения Украины составила 42 177,6 тыс. человек. При этом с января по ноябрь прошлого года она уменьшилась на 208,8 тыс. человек. Отмечается, что за этот период в стране родились около 321,6 тыс. человек, а умерли около 535,1 тыс. человек.

Согласно статистике, за первые четыре месяца 2018 года, смертность также в два раза превышала рождаемость.

Напомним, что в конце января прошлого года в ООН дали прогноз, согласно которому к 2030 году население в Украине сократится на 3 млн человек, до 41,2 млн, а к 2050 году численность населения страны составит 36,4 млн человек.