В селе Шевченково Килийского района объявили карантин в школах и садиках

С 21 января в с. Шевченково в Одесской области введен карантин во всех учебных заведениях из-за вспышки кори.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на главу Килийской ОТГ Павла Бойченко.

По его данным, количество детей, заболевших корью в Шевченково по состоянию на 17:00 19 января составило 14 человек. 12 больных находятся на домашнем лечении, двое - в больнице.

"Один ребенок в тяжелом состоянии, сейчас решается вопрос о его переводе в Одессу", - добавил глава ОТГ.

"С понедельника в учебных заведениях с. Шевченково и детском саду карантин. Относительно других школ громады в 9:00 понедельника будет принято решение исполкомом", - сообщил Бойченко.

Напомним, в конце 2018 года Центр общественного здоровья МОЗ Украины сообщил, что за 51 неделю корью заболели 2 870 человек - 1 071 взрослый и 1 799 детей. Всего с начала года корью заболели 52 349 человек (19 349 взрослых и 33 тысячи детей).

19 декабря Минздрав сообщил о 16-м случае смерти от кори за 2018 год - в Одессе от осложнений болезни умер ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца.

В начале 2019 года школьников Луцка и Одессы отправили на карантин из-за высокой заболеваемости корью, гриппом и ОРВИ среди детей.