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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Медицинская реформа в действии: скорая помощь, как в европейских странах, не будет приезжать на дом из-за высокой температуры

Категория: Новости / Политика

Медицинская реформа в действии: скорая помощь, как в европейских странах, не будет приезжать на дом из-за высокой температуры

Украинцы массово жалуются на то, что доступ к экстренной медицинской помощи в стране стал очень ограниченным — врачам запретили выезжать на вызовы пациентов с высокой температурой.

Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета Ольга Голубовская, передаёт украинское издание «Зеркало недели».

«Люди не могут при температуре 39-40 идти в амбулаторию и ждать там своей очереди — в таком состоянии они с постели подняться не могут. Терпят, занимаются самолечением, поэтому и привозят их в больницу в тяжелейшем состоянии», — сетует медик.

По словам специалиста, временной фактор играет в данном случае очень большую роль, так как за пять дней пациент либо выздоравливает, либо у него начинаются необратимые изменения в лёгких, при которых врачи уже бессильны.

«Сатурация, насыщение крови кислородом, должна быть 100%, а больные поступают с показателем 30-35%. Лёгких там практически нет, и остановить процесс невозможно… Вирус за три дня успевает совершить свою разрушительную деятельность, что приводит к отёку лёгких. Это характерно для гриппа А(H1N1)», — констатировала Ольга Голубовская.



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