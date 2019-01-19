BMW превысил скорость на трассе Одесса-Рени и оказался в реке

Как сообщает издание «Бессарабия Inform», сегодня днём неподалёку от села Холмское на автотрассе Одесса-Рени попал в ДТП автомобиль BMW, съехавший с дороги и сбивший отбойник.

По предварительной информации от очевидцев, водитель иномарки на закругленном участке дороги в районе села Холмское превысил скорость, не справился с управлением, съехал с трассы и сбив отбойник остановился в канале.

В машине во время аварии ехали парень и девушка, но они не пострадали — сработали подушки безопасности. Автомобиль получил серьезные повреждения, лишившись одного колеса.