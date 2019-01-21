Выборы и оппозиция: джокер в колоде

Согласно последним данным центра «София» (контролируется экс-главой АП Сергеем Левочкиным), будущий парламент будут определять две политические силы – партия Тимошенко «Батькивщина» и Оппозиционная платформа Бойко-Рабиновича, сформированная из экс-регионалов. Согласно результатам парламентского опроса, который с 16 по 25 декабря провел центр социологических исследований, 5% барьер преодолевают шесть политических сил. Первое место традиционно занимает «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 17% украинцев, на второй ступени – партия Бойко-Левочкина, которую поддерживают 11% избирателей. Третье место у новой партии комика Зеленского, которым управляет опальный днепровский олигарх Игорь Коломойский: за тандем клоуна и «жидобандеровца» хочет голосовать каждый десятый житель Украины. Четвертая позиция у партии «Рошен» – БПП поддержат 8,2% избирателей, также есть шансы у выдвиженца Ахметова – Олега Ляшко и его Радикальной партии – 6,2%. Может попасть в парламент и любимец Сороса, полковник ЦРУ Анатолий Гриценко – бывший министр обороны у Ющенко, его поддержат 7,7% украинцев. Зато резко упала популярность националистических политсил: за «Свободу» готовы отдать голоса всего 1,4% опрошенных, за «Правый сектор» и того меньше – 0,1%. Нет шансов пробиться в Раду и у партии певца Майдана Вакарчука: у его именного блока только 2,5% симпатиков. А самые позорные итоги у партий Майдана: так, увидеть в ВР партию «Демократический Альянс» (Гацько, Лещенко, Залищук) хотят всего 0,1%. Немногим больше показатели доверия у «Народного фронта» – 0,5%. В общем, новый парламент, скорей всего, будет представлять пресловутую «ширку» (широкую коалицию «Батькивщины» и экс-регионалов, но без «донецких»), а партии войны и Майдана уйдут в небытие.

Джокер в колоде

Сегодня когорта соискателей гетманской булавы в Украине пополнилась еще одним кандидатом: в президенты пойдет экс-глава СБУ Игорь Смешко. Он возглавлял спецслужбу во времена президентства Леонида Кучмы в 2003-2004 годах и ушел в отставку после оранжевого майдана. С тех пор он является последовательным критиком и разоблачителем революций и майданных героев. Правда, сам он при этом является советником Порошенко. Биография кандидата дает широкий простор для версий о том, против кого будет играть и против кого дружить экс-силовик. С 1997 по 2000 годы Смешко был начальником главного управления разведки Минобороны Украины. В 2003 году был назначен главой СБУ, которую возглавлял до февраля 2005 года. В 2014 году стал советником президента Украины Петра Порошенко, а впоследствии возглавил комитет по вопросам разведки при президенте. Сюрприз припасен для Юлии Тимошенко: той базой компромата, что имеет Смешко против Тимошенко, не обладает в Украине никто. Разве что экс-генпрокурор Николай Обиход, который в своих интервью неоднократно подчеркивал, что дело его жизни – посадить Тимошенко. А Обиход является заместителем Смешко в партии «Сила и честь». Он не раз заявлял, что 8 тысяч томов уголовных разбирательств ожидают Тимошенко в ГПУ. Бывший руководитель ведомства на Резницкой многократно требовал возобновить все уголовные дела против дамы с косой, мотивируя это тем, что постановления Генпрокуратуры незаконны, и она просто обязана их отменить и расследовать дело дальше, доведя его до суда. Также Николай Обиход публично объявил, что никакой судебной реабилитации Тимошенко не было, хотя сама лидер «Батькивщины» уверяла, что Верховный суд «восстановил ее честное имя». Однако сейчас в предвыборную компанию внедряют силовиков, которые могут не просто опровергнуть заявления фаворитки, но и помочь президенту Порошенко найти повод для того, чтобы снять Тимошенко с избирательной гонки, а может, даже, и «закрыть» – как это сделал Янукович. Правда, есть и противоположная версия об участии Смешко в предвыборных раскладах. Задача Смешко – нещадно критиковать Порошенко, минусуя его рейтинг на теме армии и обороны, зарабатывая очки среди оппозиционного электората и нивелируя милитаристскую составляющую кампании Петра Порошенко. А параллельно он будет время от времени говорить хорошие вещи о Зеленском». Наконец, примечательно, что первым «топить» за Смешко начал телеведущий Дмитрий Гордон: 12 января журналист опубликовал видео, в котором заявил, что на выборах будет поддерживать эту «сильную руку». Сам Гордон сейчас работает на 112 канале, принадлежащем Виктору Медведчуку. Так что против Порошенко или против Тимошенко забрасывают Смешко – покажет время.

Оппозиция

Нынешняя антимайданная оппозиция имеет весьма ограниченный электоральный ресурс и составляет сейчас порядка четверти всех избирателей. Это довольно много – при высокой мобилизации и низкой общей явке единый кандидат от Юго-Востока может выйти во второй тур. Но выиграть не может – во втором туре неминуема мобилизация сторонников нацэлектората, которых в любом случае больше. Собственно, на этом и строилась стратегия АП по выводу во второй тур Порошенко и Бойко. Даже в случае победы единого кандидата, закрепиться при власти ему не удастся. Слишком большую силу получило в стране боевое крыло националистов, в том числе инкорпорированных в силовые структуры. Они не едины и в достаточной степени управляемы, но их ресурса хватит, чтобы не допустить к власти сторонников оппозиции, так чтобы находящиеся при власти постмайданные силы были как бы ни при чем. В общем, на данном этапе оппозиции нет смысла объединяться и стремиться к захвату власти: ничего не выйдет. Но уже на следующем электоральном цикле ситуация может измениться. Попытка выдвинуть единого кандидата от двух пострегиональных партий предсказуемо привела к выдвижению трех «единых» кандидатов. Вполне вероятно, что это и было целью модератора процесса В.Медведчука. Он-то понимает, что успешная предвыборная игра приведет или к поражению, или к силовому разгрому. Однако ситуация вышла из-под контроля. В качестве «единого кандидата от Юго-Востока» нам сейчас предлагают представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко. В общем-то, это действительно эффективный управленец старой школы, и в этом качестве вполне «продаваемый». Естественно, что как на всяком другом из представителей прошлой власти, на нем много компромата. Но ключевой момент даже не в этом – он представляет «газовую» группу, ориентированную на Дмитрия Фирташа. Эта группа, в лице Сергея Левочкина, сыграла решающую роль в организации и финансировании Евромайдана, и именно с учетом этого обстоятельства ей разрешили остаться в политике. Но потом Фирташ не нашел общего языка с киевской властью и ее американскими кураторами, и оппозиционность этой фракции стала более радикальной. «Оппозиционный блок», продолжающий ориентироваться на Рината Ахметова, выдвигает весьма перспективного политика Александра Вилкула. Маршрут этой политической силы был несколько иным – в 2014м позиции фракции по отношению к Януковичу были более умеренными, но и позже Ахметову удалось договориться с Порошенко, потому оппозиционность «минеральной» партии была более осторожной. Маневр Евгения Мураева и вовсе остался непонятным, но, скорее всего, он просто не нашел себя (или другие игроки не нашли его) в новой конфигурации. И Мураев стал менеджером нового талантливо выстроенного политического проекта. Также пострегиональные, но не ассоциирующиеся с идеологической оппозицией (в смысле – не пытающиеся обращаться к темам русского языка, федерализации и т.п.) «Возрождение» и «Наш край» не выдвигают своих кандидатов, зато выдвинулся бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик. Делаются попытки заполнить и левый фланг оппозиционного спектра. Видимо будет принимать участие в выборах партия «Социалисты» во главе с бывшим министром иностранных дел Леонидом Кожарой. Учитывая, что у оппозиции нет шансов на победу в этом электоральном цикле, ничего трагического в сложившейся ситуации нет. Да, отсутствие единого кандидата не даст мобилизовать весь электоральный ресурс оппозиции, но он и так не будет мобилизован – любой «единый кандидат» окажется неприемлемым для части избирателей. Зато несколько кандидатов могут глубже копнуть отдельные узкие группы избирателей, отработать технологии, укрепить партийные структуры, приобрести необходимый опыт… И уже более результативно поучаствовать в октябрьских выборах в Верховную Раду. Проблема заключается в другом – возникло сразу несколько острых конфликтов, которые потом придется долго улаживать. Взаимные обвинения в работе на Порошенко можно во внимание не принимать. Но вот обращение Бойко в полицию по поводу действий бывших партнеров из Оппоблока выглядит уже не слишком хорошо, а публичный донос Мураева в СБУ на Медведчука вызвал некоторое недоумение даже среди части сторонников его партии «Наши». Введение Россией санкций против актива Оппоблока вообще было грубой ошибкой. Логика самого решения очевидна – ударить по партнерам Ахметова, чтобы показать и ему, и Порошенко их перспективы в дальнейшем. Однако негативных последствий было очень много. В первую очередь – это разочарование избирателей в России и в той же «Оппозиционной платформе». Например, уже ходят слухи о том, что введение санкций против ряда харьковских политиков связано с их конфликтами с некоторыми из руководителей ОП в прошлом. В общем, создание новой коалиции в будущем потребует переступать уже не просто через личные амбиции, но и через вполне конкретные претензии.