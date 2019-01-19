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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике достигло 79 человек

Категория: Новости / Происшествия

Число погибших в результате взрыва трубопровода в Мексике достигло 79 человек

Число жертв взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго выросло до 79.

"Министр здравоохранения Мексики Хорхе Алкосер заявил в воскресенье, что число погибших в этом инциденте возросло до 79 человек",
 - говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время разлива топлива на нелегальной врезке в трубопровод, принадлежащий государственной компании Pemex. Во время попытки нелегально слить из трубопровода бензин, на землю вылились тысячи литров топлива, которые бросились собирать сотни местных жителей. Почти праздничная атмосфера была испорчена взрывом и пожаром в результате неосторожного обращения с огнем.

Генеральный прокурор Мексики Идальго Рауль Арройо рассказал, что тела 54 погибших обгорели так сильно, что их можно опознать только благодаря экспертизе ДНК.

 

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