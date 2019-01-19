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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Ученые определили самый депрессивный день в году

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Ученые определили самый депрессивный день в году

Третий понедельник января каждого года, а в 2019 году это — 21 января, является самым депрессивным днем. Об этом сообщил психолог Клифф Арнол из Университета Кардиффа (США).

Он пришел к такому выводу еще в 2005 году. По словам ученого, к третьему понедельнику января новогодние и рождественские праздники уже закончились, люди съели все вкусности и истратили все деньги, предназначенные на подарки и еду к праздничному столу. У многих завершились рождественские каникулы и поездки.
Очередные выплаты на работе, как правило, еще приходиться ждать. Если принять во внимание холода и дефицит солнечного света, то все это безусловно выливается в депрессию.

 

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