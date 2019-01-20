Мэй начала переговоры с министрами перед представлением новой стратегии Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье, 20 января, проводит телефонную конференцию с министрами перед дальнейшим обсуждением Brexit. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает Reuters.

"Председатель правительства Великобритании Тереза Мэй проводит в воскресенье конференцию с министрами, чтобы обсудить Brexit",

- указывает агентство.

Уже в понедельник Мэй снова выступит перед парламентом с речью, в которой расскажет, как будет продолжаться выход Великобритании из Евросоюза после того, как было отклонено соглашение.

Напоминаем, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов - 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

Напомним, выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев поддержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

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