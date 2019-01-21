Свитолина обыграла Киз и вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела очередной свой матч на Открытом чемпионате Австралии. Соперницей украинки была Мэдисон Киз из США. В первом сете Свитолина довольно быстро выиграла четыре гейма подряд, завершив сет с разгромным счетом. Но во втором сете американка решила со старту забрала инициативу и выиграла пять очков подряд. Но уже в решающем гейме Элина снова показала свой уровень и довела матч до уверенной победы.

Таким образом Элина Свитолина повторила свое достижение на турнирах "Большого шлема". Украинка вышла в четвертьфинал. Выше на топовых турнирах Элина не взбиралась. Сейчас Свитолиной будет противостоять четвертая ракетка мира японка Наоми Осака. Японка в 1/8 финала в трех сетах обыграла Севастову. Матч состоится 23 января.



"Я знала, что мне нужно продержаться это гейм. На моей стороне в тот момент было очень яркое солнце, и я знала, что в следующем гейме, когда мы поменяемся, у меня будет шанс на приеме. Так что мне нужно было на все сто оставаться в моменте. Пока что на этом турнире я очень хорошо подаю, принимаю тоже прилично. Стараюсь постоянно давить на соперницу. Поэтому, наверное, я и в четвертьфинале – потому что во всех матчах действовала надежно.

Я стараюсь никогда не выпадать из игры, все время показывать максимум. Я знаю, что способна бороться и побеждать лучших. Сингапур меня в этом убедил: что я могу побеждать сильнейших в сложных матчах. Над психологией я работаю последние два года. Пробовала разные техники, разные подходы в поисках того, что подойдет именно мне. На разных этапах карьеры работают разные вещи. Я всегда ищу мотивацию. Семья мне очень помогает.

Теннис – такой спорт, где у тебя почти каждую неделю новое испытание, новый турнир, новый матч, и нужно быть готовой выкладываться на все сто. Конечно, невозможно все время побеждать, но, даже проигрывая, нужно выкладываться на все сто",



- рассказала после матча Свитолина.

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