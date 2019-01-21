В Одессе перейдут на электронные рецепты по программе доступных лекарств

В Одессе вскоре рецепты по программе "Доступные лекарства" будут оформляться в электронном виде, а не выдаваться на руки. Об этом в ходе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения рассказал глава КП "Одесфарм" Левон Никогосян.

По его словам, сейчас программа работает в полном объеме, а с 1 апреля программа перейдет на электронный рецепт. Семейный врач будет передавать рецепт в электронную систему, а пациент получать препарат в аптеке, называя свои личные данные. Также теперь не город, а Нацслужба здоровья будет заключать договоры.

Еще Никогосян отметил, что в будущем перейдут не только на электронные рецепты, но и больничные листы.

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