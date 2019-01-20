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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В горсовете утверждают, что не будут выносить на сессию землеотводы Московскому патриархату

Категория: Новости

В горсовете утверждают, что не будут выносить на сессию землеотводы Московскому патриархату

Глава земельной комиссии Олег Брындак утверждает, что три земельных участка под церквями Украинской православной церкви Московского патриархата Одесский городской совет не будет передавать в аренду и пользованию на ближайшей сессии.
По его словам, в повестку три отвода земли под церквями попали, так как в мэрии публикуют в предварительной повестке все входящие обращения, но многие из них не выходят на сессию.

Напомним, что один участок в 13 соток расположен на улице Зеленой, 44 на Ближних Мельницах, второй - в 25 соток под церковь на Пушкинской, 79, а третий в гектар на улице Неждановой, 28 для Свято-Троицкой церкви.

Он отметил, что обращения уже давно поступили в адрес муниципалитета, но не будут в ближайшее время рассматриваться комиссией.
Ранее сообщалось, в Одессе могут отвести Украинской православной церкви Московского патриархата сразу три участка под церкви.

 

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