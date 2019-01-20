ПАСЕ 24 января проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января проведет срочные дебаты с резолюцией по ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил председатель постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

"Срочные дебаты в ПАСЕ по резолюции относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге. Следите за трансляцией",

– отметил Арьев.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Вследствие инцидента были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, три украинских моряка, раненые при обстреле россиянами, были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем украинским пленным морякам обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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