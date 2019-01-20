Евгений Хачериди покинет греческий ПАОК

Украинский защитник Евгений Хачериди в скором времени покинет греческий ПАОК. Руководство ПАОКа уже начало поиски нового клуба для украинского защитника. Одной из причин желания продать Хачериди является его зарплата в 1,3 млн евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Хачериди интересуется донецкий "Шахтер" и казахский "Карабах". В прессе любят обсуждать возможный переход экс-динамовца в стан "горняков", а вариант с переездом в Кахазстан Евгений отклонил. Хачериди рассчитывает на предложение из немецкой Бундеслиги.

Напомним, Евгений Хачериди попал в киевское "Динамо" в 2006 году в возрасте 19 лет. Играл за киевлян до 2018 года. За это время провел на поле 150 матчей, в которых забил 6 голов. За сборную Украины сыграл с 2009 года 51 матч, в которых отметился тремся точными ударами. За ПАОК, куда Женя перебрался в прошлом году, украинец сыграл всего 10 матчей во всех турнирах.

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