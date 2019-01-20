В Абхазии БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье, погибли 3 человека

Возможной причиной случившегося называют обвал грунта на горной дороге – боевая машина рухнула в ущелье с 40-метровой высоты

В результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали.

"18 января 2019 года при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь",

- говорится в сообщении.

По словам источника в силовых структурах Абхазии, БТР упал с высоты около 40 м. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, которые подняли пострадавших из обрыва.

На данный момент рассматриваются несколько причин случившегося.

"Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства",

- говорится в сообщении.

В свою очередь, близкий к материалам расследования катастрофы источник издания рассказал, что утром в пятницу во время следования мотострелковой роты по горной дороге под одним из бронетранспортеров осыпался грунт.

Напомним, Абхазия объявила о своей "независимости" после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.

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