В Абхазии БТР с российскими военными опрокинулся в ущелье, погибли 3 человека

Возможной причиной случившегося называют обвал грунта на горной дороге – боевая машина рухнула в ущелье с 40-метровой высоты
В результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали.
По словам источника в силовых структурах Абхазии, БТР упал с высоты около 40 м. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, которые подняли пострадавших из обрыва.
На данный момент рассматриваются несколько причин случившегося.
В свою очередь, близкий к материалам расследования катастрофы источник издания рассказал, что утром в пятницу во время следования мотострелковой роты по горной дороге под одним из бронетранспортеров осыпался грунт.
Напомним, Абхазия объявила о своей "независимости" после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.