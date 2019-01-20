В центре Киева открыли мемориальный барельеф Симону Петлюре

В центре Киева открыли мемориальный барельеф главе Директории Украинской народной республики Симону Петлюре. Барельеф размещен по адресу ул. Симона Петлюры, дом 2/4 на углу с бульваром Тараса Шевченко. Барельеф представляет собой прямоугольник с объемным изображением бюста Петлюры, тризубом и надписью: "Эта улица носит имя Главного атамана войск и флота Украинской народной республики Симона Петлюры". Автором барельефа является скульптор Василий Маркуш.

В открытии принимали участие вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук, глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, офицеры ВСУ, духовенство ПЦУ, представители КГГА и Министерства обороны Украины.

В этом году исполнится 140 лет с дня рождения Симона Петлюры.

Симон Петлюра - это украинский военный и политический деятель, который в ноябре 1918 года стал Главным атаманом войск и флота Украинской народной республики. Петлюра стал ярким представителем оппозиции режиму диктаторства. Он стал лидером социал-демократической политической партии. В мае 1919 года Симон Петлюра стал главой Директории Украинской народной республики. Украинский военный известен рядом реформ, которыми он добился сформирования армии и противостояния Красной Армии, которая пыталась подчинить себе Украину. Во время войны с Польшей победить не удалось. После этого поражения Петлюра эмигрировал. В октябре 1924 года он поселился в Париже, где и продолжал исполнять обязанности главы Директории УНР и Главного атамана войск и флота УНР. Петлюру многие подозревают в причастности к погромам украинских евреев, в результате которых было убито 50 тыс. евреев. В мае 1926 года в Париже Петлюру убил Самуил Шварцбурд. Это убийство было актом мести за еврейские погромы.

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