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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе произошел взрыв возле ресторана, есть пострадавший

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе произошел взрыв возле ресторана, есть пострадавший

В полицию Одессы поступило сообщение о взрыве возле ресторана в Ванном переулке, во время которого один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Так, сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что возле ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв.

"По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчина отказался",
- рассказали в полиции.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

 

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