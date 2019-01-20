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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Одесского железнодорожного вокзала реконструирует застройщик

Категория: Новости

Одесского железнодорожного вокзала реконструирует застройщик

Пожарная часть № 2 Главного управления Государственной службы по ЧС Приморского района Одессы (Привокзальная площадь, 1) подлежит реконструкции.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Геннадий Труханов. Он подчеркнул, что все работы будут проводиться за счёт привлечённых средств застройщиков.
Ранее начальник 6-го государственного пожарно–спасательного отряда ГУ ГСЧС Одесской области Александр Полохач сообщал, что пожарная часть возле ж/д вокзала обслуживает Аркадию, а само здание службы было построено ещё в 1847 году. В настоящее время там не могут размещаться машины с подъёмниками, и решить сложившуюся проблему планируют при помощи ремонта строения.

 

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