В аэропортах Украины проходят концерты по случаю годовщины обороны ДАП

20 января 2015 года боевики взорвали новый терминал ДАП, окончательно превратив когда-то один из самых известных аэропортов страны в руины

В аэропортах Украины проходят концерты по случаю годовщины обороны донецкого аэропорта.

Так, сегодня в аэропорту "Борисполь" по случаю годовщины обороны донецкого аэропорта состоялось выступление сводного военного оркестра ХСУ и Нацгвардии.

"Прозвучали 4 композиции. Это чествование киборгов, защитников донецкого аэропорта, которое проводят уже третий год. Сегодня подобные мероприятия должны пройти в 8 городах Украины, а именно в Днепре, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Харькове и Чернигове. Именно в Виннице и Чернигове нет действующих аэродромов, поэтому там оркестры будут играть в культурных центрах", - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что в Харькове военный оркестр Харьковского национального университета им. Кожедуба собрал около 500 музыкантов, а на самом аэродроме зрителей было не так много.

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