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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Скончался украинский баскетболист Александр Окунский

Категория: Новости / Спорт

Скончался украинский баскетболист Александр Окунский

В Киеве после долгой болезни с раком на 48 году жизни умер бывший украинский баскетболист Александр Окунский. О смерти Окунского сообщил в Facebook тренер украинской женской сборной 3х3 Владимир Холопов. 

Александр Окунский начал профессиональную спортивную карьеру в 1988 году. Играл в Украине за "Будивельник", "Шахтер", СКА, турецкую "Дарюшшафаку", литовские "Летувос Ритас", хорватские "ЦИбону" и "Будучность" и греческий "Мент". За украинскую сборную наиграл 47 матчей, что является вторым показателем в истории команды. Пять раз выигрывал чемпионат Украины, два раза становился лучшим в Литве.

 

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