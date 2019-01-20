Скончался украинский баскетболист Александр Окунский

В Киеве после долгой болезни с раком на 48 году жизни умер бывший украинский баскетболист Александр Окунский. О смерти Окунского сообщил в Facebook тренер украинской женской сборной 3х3 Владимир Холопов.

Александр Окунский начал профессиональную спортивную карьеру в 1988 году. Играл в Украине за "Будивельник", "Шахтер", СКА, турецкую "Дарюшшафаку", литовские "Летувос Ритас", хорватские "ЦИбону" и "Будучность" и греческий "Мент". За украинскую сборную наиграл 47 матчей, что является вторым показателем в истории команды. Пять раз выигрывал чемпионат Украины, два раза становился лучшим в Литве.

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