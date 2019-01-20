Повреждение распятия Христа в Умани: Прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США

Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США за повреждение гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте на берегу пруда в городе Умань Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Уманской местной прокуратуры.

"Так, досудебным расследованием установлено, что 19-летний и 20-летний граждане США, в субботу 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно и целенаправленно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, что сопровождалось особой дерзостью, с мотивам явного неуважения к обществу, выразившееся в стремлении показать свое пренебрежение к существующим правилам и нормам поведения в обществе, прибыли к месту расположения православного креста, на котором установлена ​​скульптура с изображением распятия Иисуса Христа… И разрушили эту скульптуру, а именно - отломали элемент в виде ног, который бросили на землю, после чего ребята скрылись с места совершения уголовного преступления",

- говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. 20 января им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В Уманский горрайонный суд направлено ходатайство об избрании в отношении правонарушителей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, что в Умани перед Крещением повредили гипсовое распятие Иисуса Христа. Посол Израиля назвал происшествие актом вандализма.

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