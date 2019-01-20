Повреждение распятия Христа в Умани: Прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США

Уманская местная прокуратура сообщила о подозрении двум гражданам США за повреждение гипсового распятия Иисуса Христа, установленного на деревянном кресте на берегу пруда в городе Умань Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Уманской местной прокуратуры.
Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. 20 января им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). В Уманский горрайонный суд направлено ходатайство об избрании в отношении правонарушителей меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Напомним, что в Умани перед Крещением повредили гипсовое распятие Иисуса Христа. Посол Израиля назвал происшествие актом вандализма.