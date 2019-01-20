В Саудовской Аравии официально появятся женщины-гиды

Уже 150 женщин желают получить лицензию на туристическую деятельность от Саудовской комиссии по туризму и национальному наследию. Учитывая такой интерес со стороны потенциальных гидов, комиссия начала практические шаги по разработке соответствующих документов. Для того, чтобы стать туристическим гидом заявительница должна быть не моложе 23 лет и физически здорова, а также ей необходимо пройти соответствующие специальные тесты и закончить курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Профессор международного менеджмента в сфере туризма Университета короля Сауда в Эр-Рияде Имад Манше подчеркнул, что саудовские женщины имеют достаточный уровень образования и подготовки для работы туристическими гидами. Кроме того, женщины составляют значительную часть гидов и прекрасно справляются с обязанностями организации туров и приема гостей.



"Они, как правило, тщательными и сосредотачиваются на деталях",

"Я свободно владею английским, французским, испанским, итальянским и арабским языками. Но все равно сталкиваюсь с притеснениями со стороны моих коллег-мужчин. Когда я получу свою лицензию, то мне будет гораздо легче работать",

- добавил профессор.Новые регламентации должны помочь женщинам-гидам почувствовать себя более уверенно в профессиональной среде. Например, Абер Абу Солайман работает туристическим гидом с 2011 года, но постоянно сталкивается с рядом проблем и трудностей по отношению к ней мужчин-гидов.- отметила Солайман.