Подрыв военного учебного центра в Афганистане: погибли более 100 сотрудников службы безопасности

В результате нападения боевиков движения "Талибан" на военный комплекс в центральной афганской провинции Вардак в понедельник, 21 января, погибли свыше 100 сотрудников службы безопасности.



"У нас есть информация о том, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек, среди погибших – восемь специальных десантников",

- сказал высокопоставленный сотрудник министерства обороны в Кабуле.По словам чиновника, нападение произошло в понедельник утром, когда нападавшие протаранили автомобиль, наполненный взрывчаткой, через военный контрольно-пропускной пункт и взорвали машину в кампусе учебного центра сил Национального управления безопасности (NDS).Отмечается, что два вооруженных человека вошли в кампус сразу после взрыва и застрелили многих афганских солдат, после чего были застрелены во время столкновений.Представители министерства обороны заявили, что талибы использовали бронированные автомобили американского производства, захваченные у афганских войск, в качестве автомобильной бомбы для прорыва военных укреплений. Правительственные чиновники в Вардаке и Кабуле отказались комментировать, когда их спросили, скрывают ли они число погибших.Два высокопоставленных чиновника в министерстве внутренних дел заявили, что точные данные о жертвах не разглашаются, чтобы предотвратить беспорядки в вооруженных силах.Повстанцы "Талибана" взяли на себя ответственность за нападение. Представитель исламской группировки боевиков Забиулла Муджахид заявил, что в результате комплексной атаки были убиты 190 человек.На прошлой неделе боевики "Талибана" взорвали автомобильную бомбу возле укрепленного комплекса, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и были ранены более 110 афганцев и экспатриантов в столице страны, Кабуле.

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