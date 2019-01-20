 
Информация к новости
  • Просмотров: 12
  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Отказ от прививок является одной из глобальных угроз для здоровья

Категория: Новости

Отказ от прививок является одной из глобальных угроз для здоровья

Прививка от кори является единственной защитой от болезни, а отказ от прививок - одной из глобальных угроз для здоровья в мире. Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По данным Супрун, в Украине распространяется ложная информация о том, что в период эпидемиологического сезона гриппа нельзя проводить массовую вакцинацию против кори. Однако она утверждает, что прививки - необходимые действия для сохранения здоровья.
В Украине в 2018 году корью заболели 54 тысячи человек, что в 10 раз превысило статистику за прошлый год. При этом 16 человек не справились с болезнью и умерли, из которых 12 детей. Только за 2 недели текущего года в Украине было зафиксировано 5 тысяч больных корью украинцев и 2 летальных случая.

 

Источник

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 