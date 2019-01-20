Отказ от прививок является одной из глобальных угроз для здоровья

Прививка от кори является единственной защитой от болезни, а отказ от прививок - одной из глобальных угроз для здоровья в мире. Об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По данным Супрун, в Украине распространяется ложная информация о том, что в период эпидемиологического сезона гриппа нельзя проводить массовую вакцинацию против кори. Однако она утверждает, что прививки - необходимые действия для сохранения здоровья.

В Украине в 2018 году корью заболели 54 тысячи человек, что в 10 раз превысило статистику за прошлый год. При этом 16 человек не справились с болезнью и умерли, из которых 12 детей. Только за 2 недели текущего года в Украине было зафиксировано 5 тысяч больных корью украинцев и 2 летальных случая.

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