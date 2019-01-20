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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна

Категория: Новости / Происшествия

В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна

 В Керченском проливе загорелись два судна, среди которых танкер-газовоз. Горели судна под флагами Танзании. Танкер-газовоз передавал груз на соседний корабль. В это время на нем произошел взрыв, после которого судно загорелось. Огонь попал на соседний корабль и охватил его.
После загорания экипаж двух суден эвакуировался в воду. На судне "Кандий" находились 17 человек (9 граждан Турции, 8 граждан Индии), а на борту судна "Маэстро" находились 14 человек (7 граждан Турции, 7 граждан Индии).
По предварительным данным издания, погибших и пострадавших в результате пожара, вызванного взрывом, нет. О причинах взрыва информации пока нет.

 

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