В Керченском проливе после взрыва загорелись два судна

В Керченском проливе загорелись два судна, среди которых танкер-газовоз. Горели судна под флагами Танзании. Танкер-газовоз передавал груз на соседний корабль. В это время на нем произошел взрыв, после которого судно загорелось. Огонь попал на соседний корабль и охватил его.

После загорания экипаж двух суден эвакуировался в воду. На судне "Кандий" находились 17 человек (9 граждан Турции, 8 граждан Индии), а на борту судна "Маэстро" находились 14 человек (7 граждан Турции, 7 граждан Индии).

По предварительным данным издания, погибших и пострадавших в результате пожара, вызванного взрывом, нет. О причинах взрыва информации пока нет.

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