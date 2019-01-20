С начала избирательной кампании полиция зафиксировала 124 сообщения о событиях, связанных с выборами

С начала предвыборной кампании на территории Украины зарегистрированы 124 сообщения о событиях, связанных с выборами. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он уточнил, что это общее количество сообщений, поступивших правоохранителям, и не все они сразу становятся основанием для возбуждения уголовных производств.



"По двум фактам из этих 124 - сведения внесены в ЕРДР ("Хулиганство", УК Украины), по одному - уже внесены сведения по статье 160 ("Подкуп избирателей, участника референдума"), составлены 46 админпротоколов, проводится проверка 89 сообщений, а 19 обращений рассмотрены в соответствии с законом "Об обращениях граждан",

"Напомню, что в начале декабря у нас был первый обвинительный приговор суда, - в общем у нас 81 приговор суда в отношении избирательных процессов последних трех лет. Речь идет о местных выборах в 2015 году, выборах ОТО. За эти годы в целом 81 приговор суда, из них только один - оправдательный",

- рассказал Шевченко.По его словам, не в каждом сообщении, по мнению следователей, есть четко сформированный квалифицированный состав преступления. Он напомнил о создании специальной рабочей группы МВД, которая будет собирать весь массив сообщений. Шевченко также уточнил, что наказание за подкуп и продажу голосов зависит от степени вины и тяжести преступления.- сообщил Шевченко.Как сообщалось, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года. С этого дня стала доступна регистрация кандидатов на пост главы страны.

Источник