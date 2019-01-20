Суд продлил арест экс-регионала Ефремова еще на 2 месяца

В понедельник, 21 января, Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.



"Старобельский райсуд Луганской области сегодня продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца экс-регионалу Александру Ефремову",

- написала Лариса Сарган в своем аккаунте в Twitter.Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".Александр Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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