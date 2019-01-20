Количество погибших в результате пожара на судах вблизи Керченского пролива увеличилось до 14

Количество погибших в результате пожара на двух судах вблизи Керченского пролива увеличилось до 14. Как сообщается, по состоянию на 21:45 по московскому времени (20:45 по киевскому времени) из воды достали 12 моряков, которые были на борту горевших судов вблизи Керченского пролива. Без признаков жизни вытащили из воды 14 человек, еще 5 моряков считаются пропавшими. Тех, кого удалось спасти, отвезли в керченскую больницу с переохлаждением тела.

Также издание утверждает, что оба судна, которые загорелись в результате взрыва, пошли ко дну. Также стала известна предварительная причина взрыва на одном из судов. Моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

Напомним, в районе Керченского пролива загорелись два судна под флагами Танзании. Танкер-газовоз передавал груз на соседний корабль. В это время на нем произошел взрыв, после которого судно загорелось. Огонь попал на соседний корабль и охватил его. На судне "Кандий" находились 17 человек (9 граждан Турции, 8 граждан Индии), а на борту судна "Маэстро" находились 14 человек (7 граждан Турции, 7 граждан Индии).

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