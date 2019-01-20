WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям

Мессенджер WhatsApp от Facebook Inc. с понедельника, 21 января, сократил количество людей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение (функция Forward), до пяти. Об этом заявила вице-президент WhatsApp по коммуникациям Виктория Грэнд.

Отмечается, что это было сделано с целью препятствования распространению фейковых новостей.



"На сегодняшний день мы устанавливаем ограничение в пять сообщений по всему миру",

"Предел в пять является расширением меры, введенной WhatsApp в Индии в июле после того, как слухи в социальных сетях привели к убийствам и попыткам линчевания",

- заявила Виктория Грэнд.Ранее пользователи WhatsApp могли переслать сообщение 20 отдельным лицам или группам. Сначала обновление получат пользователи устройств, использующих систему Android от Google, затем – пользователи iOS от Apple Inc.- говорится в сообщении.В июле 2018 г. WhatsApp уже ограничивал функцию Forward. По всему миру количество людей и групп, которым можно было отправить одно и то же сообщение, было уменьшено с 250 до 20. В Индии функция сразу была ограничена до пяти человек или групп после серии линчеваний из-за слухов о похищениях детей, которые распространялись через мессенджер.К слову, WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.

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