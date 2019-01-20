Европа предлагает Украине новый контракт по транзиту газа на 10 лет

В свою очередь, "Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019 года без каких-либо консультаций

Глава Европейской комиссии Марош Шефчович сделал предложение Украине по новому контракту на транзит российского газа после 2019 года.

Соответствующее заявление он сделал после трехсторонних переговоров по транзиту газа Украина-ЕС-Россия в понедельник, 21 января, в Брюсселе.

Еврокомиссар сообщил, что новый контракт должен быть минимум на 10 лет, а объем ежегодного транзита - на уровне того, который обычно обеспечивает Украина, то есть в пределах 80-90 млрд кубометров в год.

Переговоры по транзиту газа через Украину после 2019 года, которые проходили в Брюсселе 21 января на уровне министров Украины, России и руководства Европейской комиссии, длились лишь около 40 минут, вместо запланированных трех часов.

Российская сторона, которая была представлена, в частности, главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком, предложила единственный вариант - продление действующего с 2009 года контракта на транзит газа после 2019 года, даже без каких-либо консультаций.



"Миллер трижды сделал акцент на том, что они готовы продлить существующий контракт. Он сказал, что их можно продлить без каких-либо экспертных консультаций... Просто эти контракты - и вперед",

"Мы договорились с Еврокомиссией, что весной, где-то в марте или апреле будет следующая встреча, и мы обсудим реакцию именно на их предложение",

"С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным – на 10+ лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией",

- сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.Такое предложение означает, что Россия абсолютно не принимает во внимание, что украинское законодательство с 2009 года претерпело существенные изменения и на сегодняшний день адаптировано к европейскому.Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев подчеркнул, что НАК готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине. Действия "Газпрома" Коболев расценил, как попытку затянуть переговоры по политическим причинам.Также, по словам Коболева, Европейская комиссия сделала украинской стороне предложение по возможным срокам и объемам транзита газа после 2019 года. Глава НАК не назвал конкретных цифр, отметив, что предложение будет проанализировано в правительстве Украины.- сказал Коболев.Позже вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что контракт по транзиту газа через Украины должен быть минимум на 10 лет, а объемы должны сохраниться в пределах существующего.- отметил Шефчович. При этом тариф на транзит должен отражать затраты на услугу и зависеть от забронированного объема транзита газа.

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