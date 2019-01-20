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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Запорожье четыре врача частной клиники заразились корью от пациента

Категория: Новости

В Запорожье четыре врача частной клиники заразились корью от пациента

В Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы "Вита-Центр" зарегистрировано 4 случая кори среди работников больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"По результатам эпидрасследования установлено, что, предположительно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не имел, но был опасен для окружающих",
 - говорится в сообщении.
Отмечается, что все больные в возрасте от 30 до 49 лет, из них 3 не имеют данных о прививках против кори, 1 - привит по возрасту.
У 2 больных состояние течения болезни легкое, еще в 2 – средней тяжести. В настоящее время получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице 2 больных, еще 2 лечатся дома.
В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, установлен меднадзор за всеми работниками поликлинического отделения, проведены лабораторные обследования контактных, планируется проведение прививок против кори лицам с низким иммунитетом к кори, который будет определен после получения результатов лабораторного обследования.
Данных о прекращении работы поликлиники нет. Ранее сообщалось, что с начала года корью в Украине переболели более 2 тыс. людей.

 

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