Исключен посмертно - Кобзон исчез из санкционного списка ЕС

Совет ЕС посмертно исключил российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник, 22 января, в официальном журнале Евросоюза. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.

Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов. Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года.

С тех пор документ продлевается каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года и включает 155 человек и 38 организаций.

Иосиф Кобзон был включен в черный список ЕС в феврале 2015 года за поддержку аннексии Крыма.

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