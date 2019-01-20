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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Исключен посмертно - Кобзон исчез из санкционного списка ЕС

Категория: Новости

Исключен посмертно - Кобзон исчез из санкционного списка ЕС

Совет ЕС посмертно исключил российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник, 22 января, в официальном журнале Евросоюза. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.
Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов. Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года.
С тех пор документ продлевается каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года и включает 155 человек и 38 организаций.
Иосиф Кобзон был включен в черный список ЕС в феврале 2015 года за поддержку аннексии Крыма.

 

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