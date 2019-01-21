«Протоколы Сионских мудрецов»: «прописи» мирового господства?

Все то, что с нами происходит, кажется нам случайным хаотичным стечением обстоятельств, однако так ли уж случайны события, повторяющиеся с завидной регулярностью и бьющие в одни и те же ворота? Все эти революции, майданы, реформы деградации с планомерным демонтажем социальных завоеваний человечества – все это наталкивает на мысль, что существует некий единый план, по которому, как по сценарию, воспроизводится мировая человеческая трагедия.

В наступившем году исполняется 117 лет со дня опубликования в 1902 г. самой загадочной и противоречивой книги ХХ в. – «Протоколов собраний Сионских мудрецов». В момент публикации эта книга была сценарием еще не поставленного спектакля: теперь эта драма разыгрывается уже второе столетие. «Протоколы» были украдены из портфеля вождя мирового сионизма Теодора Герцеля на І Всемирном съезде сионистов в Базеле в 1897 г. Сценарий развития мировой истории, изложенный там, поражает до сих пор своей глобальностью замысла захвата власти в мире и детализацией технологических нюансов, каждый из которых реализовался на практике.

«Протоколы» много раз объявляли фальшивкой, но нет счета людям, чьи жизни были буквально перевернуты этими страницами самого кровожадного текста в мировой литературе. Кто написал «Протоколы» – до сих пор остается неизвестным. Был даже судебный процесс о достоверности текста «Протоколов», доказавший, что частично – это подделка. Их роль не только не уменьшилась, но и многократно возросла за эти годы. Многое из того, что сказано в тексте, еще не стало реальностью на момент обнародования, и это главное доказательство их подлинности. Мы читаем ноты, по которым невидимый Дирижер по сей день «играет» Мировую Историю. По которым осуществлялся и Евромайдан 2014 г. – ведь это всего лишь одно из звеньев Великой Цепи Иллюминатов: вспышки Единой Мировой Революции 1789, 1848, 1917, 1991, 2004, 2014 гг...

План мировой революции Адама Вейсгаупта

Бэнджамин Дизраэли говорил: «миром управляют совсем не те, которых считают правителями люди, не знающие, что творится за кулисами – сеть тайных обществ, покрывающая Европу, как железные дороги покрывают поверхность земного шара». За три года до Великой Французской революции, в 1786 г., баварское правительство захватило бумаги тайной организации некоего Адама Вейсхаупта – основателя Ордена Иллюминатов, и опубликовало их в 1787 г. Был обнаружен ПЛАН МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ и раскрыта мощная организация, члены которой занимали высокие посты в государственном аппарате. С того момента не оставалось сомнений в том, что во всех странах в правящем классе общества действовали люди, объединенные целью разрушения законных правительств и всех религий. После разоблачения заговорщики ушли в подполье, и организация выжила, продолжая свою деятельность, и была незаметна до 1917 года.

Из содержания «Протоколов» можно сделать вывод, что организация Вейсхаупта продолжала существовать, и что она и сегодня по-прежнему применяет те же методы и преследует те же цели, как и в момент ее первого разоблачения.

Когда «Протоколы» появились в английском переводе, то большевистская революция в России 1917 г. уже в целом их подтвердила. Лорд Сайденхэм в 1921 г. был поражен «таинственным знанием», содержавшимся в них, «на котором основывались пророчества, ныне исполняющиеся буквально», с «убийственной точностью».

Таинственное знание иллюминатов

Орудием, посредством которого должны быть разрушены христианские государства и их религия, послужит «чернь». Это слово употребляется на каждом шагу с едким презрением для обозначения масс, толпы. «Люди с дурными инстинктами многочисленнее добрых, а поэтому наилучшие результаты в управлении ими достигаются насилием и устрашением. Сила черни слепа и неразумна, и всегда готова поддаться влияниям любой стороны». Из этого делается вывод, что для управления «чернью», как «дикарями», нужен абсолютный деспотизм, и что «наше сверхгосударство» будет применять «террор, результатом которого явится слепое подчинение». Этот абсолютный деспотизм будет характеризовать интернациональное сверхгосударство, являющееся конечной целью «Протоколов». «От современных правителей-диктаторов народы покорно выносят и терпят такие злоупотребления, за малейшее из которых они обезглавили бы любого из царей. Чем это объяснить? Тем, что эти диктаторы нашептывают народу через своих агентов, что государству наносится ущерб лишь для достижения высших целей – обеспечения благосостояния народа, всеобщего международного братства, солидарности и равноправия. Разумеется, им не говорят, что это объединение будет достигнуто исключительно под нашим суверенным управлением».

Роль «черни»

«Протоколы» подчеркивают, что первейшей целью является «уничтожение правящего класса, «аристократии», и передел собственности путем натравливания бесчувственной и грубой «черни»». «В политике надо уметь без колебаний забирать чужую собственность, если тем самым мы обеспечим покорность и нашу суверенную власть. Слова «Свобода, Равенство и Братство» привели в наши ряды, при посредстве наших слепых агентов целые легионы, с восторгом несшие наши знамена. В течение всего прошедшего времени эти слова были червями, подтачивавшими благосостояние народа, уничтожавшими повсюду мир, спокойствие и солидарность, разрушавшими основы государств. Это послужило нашему величайшему торжеству, дав нам возможность, в числе прочего, забрать в руки главный козырь, уничтожение привилегий, иначе говоря, самой сущности аристократии – того класса, который был единственной защитой народов и государств против нас. На развалинах природной и родовой аристократии мы посадили аристократию нашего образованного класса под управлением нашей денежной аристократии. Выборным цензом этой новой аристократии мы установили богатство, зависимое от нас, и знание. Именно эта возможность сменить истинных представителей народа отдала его в наше полное распоряжение и фактически наделила нас властью назначать этих представителей. Мы выступаем на сцене в роли якобы спасителей рабочего от гнета, предлагая ему вступить в ряды наших войск – социалистов, анархистов, коммунистов... С помощью нужды и зависти и порожденной ими ненависти мы двинем толпы черни и сотрем их руками всех, кто стоит на нашем пути. Народ, слепо верящий печатному слову, питает слепую ненависть ко всему, что он считает выше себя, не понимая необходимости существования классов и социальных различий. Грабя и убивая, «наших» они не тронут, ибо момент нападения будет нам известен, и мы примем меры к ограждению своих».

Массовое общество потребления

Слово «свобода» ведет людские общества на борьбу против всякой власти, всякого авторитета, даже против Бога и законов природы. Именно поэтому, когда мы установим наше царство, должны будем исключить это слово из жизненного словаря, как принцип животной силы, превращающей толпы черни в кровожадных зверей. Однако даже свобода могла бы быть безвредной и найти место в государственном обиходе без ущерба для благоденствия народов, если бы она держалась на основах веры в Бога. Вот почему нам совершенно необходимо подорвать всякую веру, вырвать из народных умов самый принцип Божества и духа, заменив его арифметическим расчетом и материальными потребностями. Мы противопоставили друг другу личные и национальные интересы народов, религиозную и племенную ненависть, которые мы вырастили на протяжении двадцати веков до гигантских размеров. Никакие государства не в состоянии прийти ни к какому, даже самому незначительному частному соглашению без нашего тайного участия... Чтобы забрать в руки общественное мнение, мы должны привести его в состояние полного разброда, дав возможность высказывать со всех сторон столько самых противоречивых мнений в течение столь долгого времени, чтобы народы окончательно потеряли голову в этом лабиринте, придя к заключению, что лучше всего не иметь вообще никакого мнения в политических вопросах, понять которые не дано обществу, ибо их понимают лишь те, кто им управляет. Это – первая тайна. Вторая, нужная для успеха нашего правления, заключается в следующем: нужно настолько умножить народные слабости, пороки и страсти, настолько распылить все установившиеся формы гражданского общежития, чтобы никто не мог в наступившем хаосе найти своего места, и люди, в конечном итоге, перестали бы понимать друг друга... Всем этим мы так истерзаем народы, что они вынуждены будут передать нам международную власть, в результате мы сможем без всякого насилия создать наше сверхправительство над всем миром. На место нынешних правителей мы поставим дьявольское страшилище, которое будет называться сверхправительственной администрацией. Его руки протянутся во все стороны, как клещи, и его аппарат будет столь колоссальных размеров, что он покорит все нации мира».

Оруэлловский «Большой Брат»

«Протоколы» пишут о тотальном контроле печати: «Через печать мы можем оказывать влияние, оставаясь сами в тени. Главным условием успеха в политической области является секретность; мы должны заставить правительства действовать в согласии с нашим широко задуманным планом, уже близким к желаемому завершению, с помощью того, что мы представим, как общественное мнение, втайне подстроенное нами при помощи печати, которая за немногими исключениями уже находится полностью в наших руках. С прессой мы должны действовать следующим образом: мы ее оседлаем и туго затянем повод. Мы всегда будем одерживать победу над нашими противниками, так как в их распоряжении не будет органов печати, где они могли бы полностью выразить свои мысли. Ни одно сообщение не достигнет читающей публики без нашего контроля. Уже сейчас мы достигаем этого тем, что все новости получаются немногими агентствами, в которых они собираются со всех концов света. Эти агентства станут затем всецело нашими, и они будут оглашать только то, что мы им предпишем». Указания на проникновение агентов заговора в область образования, в университеты, также исходят из планов Вейсхаупта: «Мы выхолостим все университетское образование, их начальство и профессора будут натасканы для своей работы подробными тайными программами, от которых они безнаказанно не смогут отступать». Трудно не видеть успех методов, описанных в «Протоколах». Сходство «Протоколов» с материалами Вейсхаупта особенно наглядно в местах, касающихся проникновения заговорщиков в государственный аппарат, во все отрасли и партии: «От нас исходит всеохватывающий террор. На нашей службе состоят люди всех мнений, всех доктрин, реставраторы монархии, демагоги, социалисты, коммунисты и утопические фантазеры всех мастей. Мы всех впрягли в работу на нас: каждый из них со своей стороны подтачивает последние остатки власти, работает на свержение установленных порядков, окончательное уничтожение церкви и монархии».

«Сладкий яд либерализма»

«После того, как мы ввели в государственный организм яд либерализма, весь его политический облик изменился; государства заболели смертельным недугом – заражением крови. Остается только ожидать конца их агонии. Мы искореним либерализм из руководящих сфер нашего правительства, от которых зависит подбор и воспитание всех, служащих нашему общественному строю. Мы придадим нашему правлению вид патриархальной отеческой опеки со стороны нашего правителя». Республиканизм также должен играть роль ширмы для заговора. «Протоколы» глубоко презирают всякий республиканизм, видя в нем орудие самоуничтожения, выкованное ими из «черни»: «...так стало возможным возникновение эпохи республик; и тогда мы поставили на место правителей карикатуру правительства – президентов, взятых из толпы, из среды наших креатур, марионеток и рабов. Это было миной, заложенной нами под все народы. Палата депутатов будет прикрывать, защищать и избирать президентов, но мы отнимем у нее право предложения новых законов или изменения существующих, ибо это право будет предоставлено нами президенту – кукле в наших руках. Легко понять, что при таком положении ключ от святилища будет в наших руках, и никто, кроме нас, не сможет больше управлять законодательством. Такими методами мы получим возможность постепенно, шаг за шагом, прийти к незаметной отмене всяких конституций, и тогда придет время для замены всех правительств нашим открытым деспотизмом».

Моральное разложение во имя Мирового Господства

Любому государству, «которое посмеет противостоять нам», будет объявлена война, а любая коллективная оппозиция нам приведет к «всеобщей войне». В будущем «сверхгосударстве» каждый член семьи должен будет доносить на другого, подозреваемого в неподобающем образе мыслей. Не заставит себя ждать, разумеется, «окончательное уничтожение христианской религии». Примитивные развлечения сменят собою «дворцы культуры», порнография развратит народ, и он будет отвлечен от опасных сомнений и неудобных вопросов. Чтобы окончательно его обмануть, история будет переписана заново, и «мы вычеркнем из памяти людей все нежелательные нам факты прежней истории, оставив лишь те, которые будут расписывать ошибки их прежних правителей. Все колеса государственных механизмов во всех странах приводятся в движение одним мотором, находящимся в наших руках, и этот мотор – золото. Нам нужно достигнуть того, чтобы во всех странах мира кроме нас были только массы пролетариата, несколько преданных нам миллионеров, полицейские и солдаты. Призвание нашего Самодержца осуществится, когда измученные неурядицами и неспособностью своих правителей народы воззовут: «Долой их, дайте нам одного царя над всей землей, который объединит нас и уничтожит раздоры, границы, национальности, религии и государственные долги, дав нам мир и покой, которых мы не можем найти под нашими правителями и представителями».

Можно по-разному оценивать текст «Протоколов», директивный ли это документ, исполняемый по команде «солдатами невидимого фронта», или самосбывающееся пророчество, но нельзя отрицать очевидное, что под видом народного недовольства уже не первое десятилетие идет планомерный демонтаж государства. Послушный невидимым силам парламент уже и демонтирует церковь под видом создания новой. Конституция страны игнорируется. Дух во всех его проявлениях попран, все, что придает хоть какое-то движение этому миру, движется благодаря «золоту», и это не только удел нашего государства, это мировой тренд.