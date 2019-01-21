Пресекайте приписки «мёртвых душ» и подкуп на выборах: это – просто, увлекательно, нужно!

Пока объявляются и пытаются регистрироваться в ЦИК (внося в залог 2,4 млн. грн.) всё новые кандидаты в Президенты Украины, знающих заботит риск фальсификаций хода и итогов грядущего голосования 31 марта. Ведь нарушать к своей выгоде предписанные законом правила выборов давно стало промыслом команд нечестных кандидатов. Достижимо это рядом приемов, из которых массово применима триада: подкуп, приписки «голосов»... отсутствующих и помехи голосованию избирателей, «нежеланных» махинаторам. Но эти уловки можно и нужно пресекать, начав с ревизии списков избирателей, вверенных чиновникам специальной службы – «Государственного реестра избирателей».

₴1000 – за голос: в разы меньше штрафа или премии

Утверждая, что вызнал преступный замысел, депутат Верховной Рады В. Куприй 3 января поднял тревогу, сообщив в Facebook:

«Пєтіна тисяча» – Порошенко розпочав купівлю голосів виборців! На умовах анонімності з декількох джерел мені повідомили, яким чином хоче перемогти на виборах Порошенко із рейтингом, який не дозволяє йому потрапити навіть у другий тур. Це підкуп!...»

В тот же день на телеканале «Наш» телезритель в прямом эфире рассказал: работники социальной службы Кривого Рога склоняют подопечных проголосовать за действующего президента в обмен на... те же 1000 гривень (₴). Немало, но лишь на взгляд несведущих...

Минимальная сумма с тремя нулями – реальное искушение для массы бедствующих при маленьких пенсиях и разорительных тарифах за услуги ЖКХ. И хотя половину обещанного махинаторы частенько недоплачивают, желающих продать «волеизъявление» найдутся ныне в Украине миллионы, благодаря массовому обнищанию граждан при нынешнем «гаранте». Но желающим продать «голос» стоит не кидаться сразу (как голодная собака за костью), а учесть немалый личный риск… убытков от предлагаемой сделки.

Ведь в конце 2016 года за «продажу» голоса, как за вид соучастия в фальсификациях выборов, введено в ст. 160 УК Украины нешуточное наказание (уличенных) продавцов: вплоть до ограничения свободы на 2 года, а минимально – штраф от 100 до 300 «необлагаемых налогом минимумов доходов». Причем, учитывают размер такого «необлагаемого минимума», при совершении преступлений и админнарушений – по хитро запутанной методике учёта «налоговой социальной льготы», которая в 2019 году установлена в размере от 960,5 ₴. Т. е. самый малый штраф за продажу голоса уже достиг суммы более 96 000 ₴, и чистый убыток уличенного продавца составит… 95 000 ₴! Такова ныне цена истины: «Бесплатный сыр – в мышеловке».

Но воротилы даже на подкупе избирателей стремятся и умеют не беднеть, а богатеть. И продав «голос», любой оставивший улики (личную подпись в ведомости о получении денег и др.), после выборов должен быть готов к «предложению, от которого нельзя отказаться»: заплатить за утаивание своего преступления на выборах весомую сумму (от ½ минимального штрафа согласно ст. 160 УК). Ибо деньги нужны всем, а барыги не брезгуют забирать всё, что «рентабельно», и не приемлют трат. Такой вид вымогательства не был известен О. Бендеру лишь потому, что 90 лет назад у нас отсутствовал «развитой капитализм»…

Миллиарды из госбюджета – в «тумбочку» выборов?

Примечательно, что В. Куприй указал, что заказчиками фальсификации обещано также вознаграждение (по 250 ₴ за каждый «голос») – и посредничающим агентам:

«… хто «переконує» виборців голосувати за Порошенка, отримує 250 гривень за голос. При цьому він має принести довіреним особам президента копії паспортів виборців. Якщо назбирається 100 таких заробітчан, то «агітатор» отримає 25 тисяч гривень чорної готівки на руки».

Посредники подкупа обычно сознают, что совершают криминал, и сами заранее просчитывают риск и обновление «цен» в УК Украины. Но примечательно, что (даже на старте выборов) сумма «полевых» трат на подкуп избирателей уже достигает 1250 ₴ за «голос», и это – не предел… Теневые доходы избранных кланов позволяют им «инвестировать» в подкуп – и 1,5 млрд. ₴ (за 1 млн. голосов), и даже 10 млрд. ₴ (равноценных по нынешнему обменному курсу сумме менее $355 млн.). Это – немного при «ставке» этих выборов для крупного клана, оказавшегося у судьбоносной развилки: или продлить обогащение, или ожидать «привлечения» по тяжелым статьям УК.

Примечательно, что 1,7 млрд. ₴ ныне правящая «коалиция» зачем-то (?!) решила (принимая ЗУ о Госбюджете на 2019 год) отдать из казны – паре «благотворительных» фондов четы Порошенко. В какую «тумбочку» перетекут эти деньги налогоплательщиков – решат сами получатели такой субсидии, прежде не применявшейся в Украине…

В любом случае, рынок скупки «голосов» украинцев – велик. И, если новаторы партии Порошенко удержат власть, то с лихвой «отобьют» (повышая цены и тарифы) розданное на выборах продавцам и перекупщикам голосов. Ибо любые «издержки» ловкачи «освоения» казны возмещают за счет... сограждан, не вхожих в круг правителей. Зато прочие избиратели все вместе (и продающие голоса, и не продажные) рискуют ещё пять лет терпеть новые лишения и такие реформы (по «выбиванию» долгов, например), о которых затейники пока умалчивают.

В интересах 99% украинцев (в т. ч. склонных продать «голос» хотя бы за полтысячи) – избежать худшего, поломав умысел подмены выборов – подкупом. И тут уместна инициатива (подобная давно апробированным в «демократичных» державах), о которой возвестил депутат Куприй. От предложил... контр-плату:

«Оголошую кампанію по виплаті нагороди у розмірі від 10 000 гривень всім, хто надасть конкретні докази порушення виборчого законодавства і готовий про це публічно заявити: задіяння до агітації адмінресурсу – чиновників і співробітників комунальних закладів, підкуп виборців тощо».

Премии за помощь в сборе улик не выглядят наивным «дон-кихотством» Куприя при «цене вопроса», задаваемой статьями 157 – 160 УК. Зато это – реальный счастливый шанс для ищущих на выборах доход: десять тысяч гораздо больше, чем – одна (при избежании недоплаты и/или штрафа). А дополнительный «бонус» – моральное удовлетворение: отомстить унижающим подачкой в 500 или 1000 ₴ – почётно (даже внукам польстит, что их предок «взул» жуликов).

Ревизия списков избирателей: до 30 января – есть Шанс №1

Подкупать избирателей – хлопотно, опасно, затратно. И скупые скупщики «голосов» развили эконом-способ: платить – за голоса... «мёртвых душ», как прозвали в Украине (не без влияния одноименной поэмы Н. Гоголя) людей, зачисленных в избирательные списки, но де-факто отсутствующих (из-за смерти, миграции и иных причин). Получив бюллетень за такого «избирателя», можно им распорядиться к чьей-то выгоде, но проделать это могут немногие, причастные к организации голосования на избирательных участках. Зато такие ловкачи в недавнем прошлом использовали «мёртвых душ» – десятками и, продавая эту нелегальную услугу оптом, вынужденно снижали отпускные цены (по «закону рыночного равновесия»).

Пресечь обман голосами «мёртвых душ» призвана передача функции составления списков избирателей от органов местного самоуправления – «Государственному реестру избирателей» (ГРИ). Он создан в 2007 году и включает сеть отделов: ведения Реестра (при районных госадминистрациях и исполкомах ряда горсоветов) и администрирования Реестра (при областных госадминистрациях). Их служащие специально обучены, более подконтрольны, а данные об избирателях получают не «с потолка», а из Демографического реестра Украины (подконтролен Госмиграционной службе Украины).

Это сузило поле для фальсификаций «мёртвыми душами», хотя и создало монополию в оперировании списками избирателей. Увы, надежность работ ГРИ снижена реформой создания «объединённых территориальных громад»: крупным таким новообразованиям вверяют на содержание местный отдел ведения Реестра, что повышает коррупционные риски (как известно, «кто платит, тот и заказывает...»).

К счастью, не урезаны пока новаторами права граждан и участников выборов проверять достоверность применяемых списков избирателей. Граждане могут это делать и через «личный кабинет» на Интернет-портале ГРИ. А доверенным лицам кандидатов, членам избирательных комиссий и официальным наблюдателям такие сверки доступны на условиях, указанных в законе.

Но «коронный» шанс сверить все списки избирателей во всеукраинском масштабе имеют партии, создавшие фракции в Верховной Раде. При прежнем («таком-сяком») президенте В. Януковиче в Украине узаконили уникальную норму демократии в «гражданском обществе»:

«Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах… за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, персональні дані виборця та дані, які визначають місце та умови голосування виборця, в розрізі регіонів України, та закордонного виборчого округу…».

На нынешних выборах истребовать копии всеукраинского списка избирателей партийцам следует до 30 января (за 60 дней до выборов 31 марта). Это позволило бы «проутюжить» достоверность важнейшего условия голосования! Заодно можно узнать причину феномена, что в ряде регионов с высокой иммиграцией населения явка избирателей – рекордная (под 80%) и вызывает подозрения о массовых фальсификациях там, ввиду отсутствии реального надзора со стороны оппозиционных политсил...

А тем, кто рискнет подменять проверенные списки, заново вкрапив «мёртвых душ», в УК Украины уготованы части 9-12 статьи 158, где в ряду наказаний прописаны – и крупные штрафы, и «лишение свободы» (от 3 до 6 лет). Поэтому при обнаружении на избирательном участке списка избирателей, включающего выбывших лиц, о которых уже извещали в установленном порядке орган ГРИ, надо не отчаиваться, а срочно подавать (добиваясь регистрации) заявление в местный отдел Национальной полиции, детально изложив суть содеянного (документальные доказательства можно приложить – позже). Нужно это – не «закону» или «справедливости», а самим потерпевшим! Ведь фальшивят на выборах – к выгоде худших кандидатов и... в ущерб волеизъявлению и интересам реальных избирателей.

Законное право на голосование – надлежит отстаивать

Подлейший способ фальсификаций – не дать голосовать имеющим такое право. Для таких случаев в УК введена статья 157 (с максимальным наказанием – лишение свободы на 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет). Законы позволяют (при настойчивости потерпевших и правоохранителей) карать – хоть членов избиркомов (в т. ч. ЦИК), чьими решениями «отсекли» от голосования часть избирателей, хоть наущающих, например, лишать стариков паспортов (чтоб их голоса не мешали «прогрессивным» дельцам, а попали в «мёртвые души»).

Но есть 1 «но»: защита своего права на голосование – дело самих правообладателей. Каждый, кто не хочет быть отстранённым от участия в общегосударственных и иных выборах, должен озаботиться, начиная с проверки наличия своих данных в списке избирателей. Такое ознакомление отделы ГРИ предоставят быстро и бесплатно.

Голосование 31 марта доступно и всем обитающим вне мест официальной «прописки» (регистрации «основного» места проживания и избирательного адреса). Таким «внутренним мигрантам» с 2012 года Постановлением ЦИК дана несложная возможность временной «приписки» к одному из избирательных участков по месту своего нахождения. Для этого в период «избирательного процесса», но за неделю до дня голосования надо:

1) Прибыв в отдел ведения Реестра той местности, где в день голосования будет обитать избиратель, подать (заполнив бланк установленной формы) заявление о временном изменении места голосования;

2) Приложить к подаваемому заявлению копии документов, подтверждающих гражданство Украины и временное проживание в данной местности (договор аренды жилья, документ о праве собственности на жилье, справка с места работы и др.). При этом надо предъявить и оригиналы подаваемых документов;

3) Получить в отдела ведения Реестра (номерное) свидетельство о временной смене места голосования избирателя: этот документ надо будет вместе с паспортом предъявить на избирательном участке.

Указанные свидетельства нужны и работающих в избирательных комиссиях не по месту своего избирательного адреса. Поэтому перед днём голосования в отделы ГРИ явится масса соискателей и благоразумнее обеспечить себе временную смену избирательного участка – заблаговременно.

Если же в каком-то отделе ГРИ избирателю безосновательно откажут в праве временно изменить место голосования, обжаловать отказ надо в («вышестоящем») областном отделе администрирования Реестра, а в крайнем случае – в суде. Не лишне жаловаться в штабы зарегистрированных (и заинтересованных в явке избирателей) кандидатов в Президенты Украины.

Расположены отделы ведения Реестра избирателей во всех административных центрах в (удобно расположенных и знакомых многим) зданиях администраций. Например: