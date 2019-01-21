Порошенко сообщил, когда узаконит "церковное рейдерство"

Во вторник, 22 января, президент Петр Порошенко заявил, что подпишет резонансный документ, определяющий процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины, более известный как закон "о церковном рейдерстве", в ближайшие дни. Об этом глава государства заявил в ходе чествования Дня соборности Украины.



"На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирный и добровольный переходы парафий",

- сказал Петр Порошенко. При этом в Украинской православной церкви считают принятие данного закона вопиющим нарушением Конституции.Стоит отметить, что законопроект №4128 или так называемый законопроект о "церковном рейдерстве" предусматривает внесение изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно его новой редакции, для принятия решения о переходе религиозных общин из одной церкви в другую достаточно 2/3 голосов их членов (раньше предлагалось принимать решение простым большинством). Верховная Рада приняла данный документ на заседании 17 января.

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