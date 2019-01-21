Как получить справки в на веб-портале Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд Украины постоянно расширяет возможности дистанционного обслуживания граждан. Одним из последних нововведений стали онлайн – справки.Отныне через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, не посещая территориальные органы Фонда, можно получать электронные документы с подтверждением QR-кода, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Согласно действующему законодательству документ с QR-кодом является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом. Такие справки действительны для оформления субсидий, документов в центрах предоставления электронных услуг, посольствах и консульских учреждениях, для предъявления в банковских учреждениях, органах фискальной службы, территориальных органах миграционной службы и тому подобное.

Работники учреждений, в которые граждане обращаются с электронными документами, проверяют их достоверность через QR-код и специальный проверочный код, размещенный под ним.

Перечень электронных документов, которые можно получить дистанционно, следующий:

справка о доходах пенсионера для назначения субсидий;

справка о доходах пенсионера;

индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-5);

индивидуальные сведения о застрахованном лице (форма ОК-7)

Проверить достоверность выдачи электронных документов с QR-кодом можно через Интернет-портал Пенсионного фонда Украины в разделе «Верификация выданных документов» по ​​ссылке:

http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/DocConfirm

Инструкция по получению справок с QR-кодом от Пенсионного фонда Украины вы можете найти:

http://www.pfu.gov.ua/instruktsiyi/yak-otrymaty-dovidku-z-qr-kodom-vid-pensijnogo-fondu-ukrayiny

Отныне работодатели также могут самостоятельно получать электронные справки о страховом стаже своих работников.

Портал ПФУ доработали,и сейчас есть возможность заказать Приложение 9 – «Справка о трудовом и страховом стаже» и получить его за пять минут от имени юридического лица. Услуга предоставляется для пользователей веб-портала, которые вошли на портал Пенсионного фонда Украины с помощью электронной цифровой подписи.

Что для этого необходимо сделать?

Для начала надо авторизоваться на портале ПФУ:

http://portal.pfu.gov.ua.

Далее перейдите к левому боковому меню и в разделе «Коммуникации с Пенсионным фондом Украины» выберите пункт «Запрос на получение электронных документов». Перед вами откроется бланк заказа «Новый запрос на получение документов».

В первом поле из выпадающего меню выберите тип обращений «Справка о трудовом и страховом стаже». Далее заполните все обязательные поля, включая введение электронной цифровой подписи и пароля к ней, также надо дать согласие на предоставление персональных данных и их обработку.После этого нажмите кнопку «Отправить в ПФУ».

Состояние рассмотрения вашего обращения можно посмотреть в разделе «Обращение», также в левом боковом меню. Если запрос выполнен – ​​это будет прописано в пункте «Статус обращения».

Обращение будет выложенов виде pdf-справки и электронного документа, подписанного ЭЦП ПФУ, который, согласно действующему законодательству, является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе ПФУ.