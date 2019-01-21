На съезде партии Тимошенко появился Пауло Коэльо

Во время "Форума Единения" - съезда ВО "Батькивщина" - с целью выдвижения кандидата на пост президента на очередных выборах 31 марта 2019 года показали видеообращение с писателем Пауло Коэльо. Он сказал, что у Юлии Тимошенко есть харизма, и она может преодолеть трудности.

Как известно, на мероприятии собрались несколько тысяч человек. Среди них: муж Александр Тимошенко и дочь Евгения Тимошенко, певец Александр Пономарев, Филарет.

Также на съезде партии Тимошенко "Батькивщина" Филарет поблагодарил Порошенко.

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