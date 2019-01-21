Суд приговорил Роналду к двадцати трем месяцам условно

Португальский футболист и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заключил сделку по делу об уходе от налогов в Испании. По условиям сделки Роналду получит 23 месяца условного тюремного срока. Футболист также должен заплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро (21,4 миллиона долларов). Заседание суда продолжалось несколько минут - пока Роналду не принял сделку, предложенную прокуратурой.

Ранее бывшая подруга Роналду пригрозила раскрыть его страшную натуру. Модель Жасмин Леннард, подруга Криштиану Роналду во времена его выступления за "Манчестер Юнайтед", назвала футболиста психом и пригрозила раскрыть его настоящую натуру. 33-летняя британская звезда реалити-шоу "Большой Брат" уверена, что образ доброго и честного человека, который создал себе Криштиану, только иллюзия.

Кроме того, Роналду в пятый раз признан лучшим футболистом года. Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду получил премию, как лучший футболист по версии Globe Soccer Awards в 2018 году. Награду знаменитый футболист получил уже в пятый раз, что является рекордом премии. Церемония награждения состоялась в Дубае.

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