Суд оправдал мужчину, который уничтожил стенд с фотографиями Небесной сотни в Хмельницкой области

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области оправдал мужчину, обвиняемого в демонстративном уничтожении стенда с портретами Героев Небесной сотни в местном доме культуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Так, 21 января суд вынес приговор в отношении мужчины, который во время праздника "последнего звонка" снял стенд Революции достоинства в поселковом доме культуры.
47-летнему предпринимателю инкриминировали ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса, но суд признал мужчину невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления.
В обвинительном акте прокурор отмечал, что утром 25 мая 2018 года мужчина сорвал со стены в доме культуры стенд "Украина 2013-2014 годов. Революция достоинства".
Далее он стенд вынес на улицу и в присутствии учеников, родителей и других местных жителей разбил его, чем сорвал культурно-массовое мероприятие. На стенде были фотографии 130 украинцев, погибших в ходе Евромайдана.
Прокуратура считает, что обвиняемый совершил преступление из хулиганских побуждений и мотивов явного неуважения к обществу, грубо нарушая общественный порядок.
Исследовав обстоятельства дела, суд установил, что в холле дома культуры находилось только 2 человека, и ногами обвиняемый стенд не ломал, а сам культурно-массовое мероприятие не прекращалось. Досудебное следствие не выяснило, чей именно отпечаток обуви обнаружили на стенде.
По мнению суда, прокурор не доказал, что поведение обвиняемого было направлено на грубое нарушение общественного порядка и срыв культурно-массового мероприятия.