Суд оправдал мужчину, который уничтожил стенд с фотографиями Небесной сотни в Хмельницкой области

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области оправдал мужчину, обвиняемого в демонстративном уничтожении стенда с портретами Героев Небесной сотни в местном доме культуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. Так, 21 января суд вынес приговор в отношении мужчины, который во время праздника "последнего звонка" снял стенд Революции достоинства в поселковом доме культуры.

47-летнему предпринимателю инкриминировали ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса, но суд признал мужчину невиновным и оправдал за отсутствием в его действиях состава преступления.

В обвинительном акте прокурор отмечал, что утром 25 мая 2018 года мужчина сорвал со стены в доме культуры стенд "Украина 2013-2014 годов. Революция достоинства".

Далее он стенд вынес на улицу и в присутствии учеников, родителей и других местных жителей разбил его, чем сорвал культурно-массовое мероприятие. На стенде были фотографии 130 украинцев, погибших в ходе Евромайдана.

Прокуратура считает, что обвиняемый совершил преступление из хулиганских побуждений и мотивов явного неуважения к обществу, грубо нарушая общественный порядок.



"В суде мужчина рассказал, что просил чиновников снять стенд еще в октябре 2017 года, потому что на нем изображены Герои Небесной сотни совместно с сотрудниками "Беркута". По первой просьбе стенд сняли, однако потом снова повесили. На празднике "последнего звонка" он повторил свою просьбу и ее не выполнили. Поэтому мужчина снял стенд самостоятельно. По его словам, он не имел намерения нарушать общественный порядок или срывать мероприятие, а лишь хотел исправить эту несправедливость",

- сказано в сообщении суда.Исследовав обстоятельства дела, суд установил, что в холле дома культуры находилось только 2 человека, и ногами обвиняемый стенд не ломал, а сам культурно-массовое мероприятие не прекращалось. Досудебное следствие не выяснило, чей именно отпечаток обуви обнаружили на стенде.По мнению суда, прокурор не доказал, что поведение обвиняемого было направлено на грубое нарушение общественного порядка и срыв культурно-массового мероприятия.

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