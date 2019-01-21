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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Вчера в Одессе недалеко от Ивановского моста трое мужчин напали на патрульного и избили его

Категория: Новости

Вчера в Одессе недалеко от Ивановского моста трое мужчин напали на патрульного и избили его

  Водитель автомобиля при повороте не включил сигнал, и за это нарушение патрульный остановил машину. В ответ мужчина начал нецензурно браниться, а когда к нему присоединились два его друга, они втроем напали на полицейского и избили его.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали ему травму грудной клетки и черепно-мозговую травму.

Нападавших задержали и привезли в отделение, где на них открыли уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 345 УК Украины. За это мужчинам грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.


Источник: Взгляд из Одессы



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