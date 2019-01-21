В Украине предлагают ввести новую классификацию улиц

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает ввести норму о введении классификации улиц в зависимости от их функционального назначения: для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, автомобилей или смежного движения.

В соответствии с этим могут быть прописаны требования и рекомендации относительно ширины различных функциональных зон.

«Украине сегодня не хватает умного и качественного подхода к организации пешеходной и транспортной инфраструктуры. Как это, например, работает в Европе, где улицы и дороги, помимо прочего, классифицируются по их функциональному назначению. То есть, это улицы, которые рассчитаны только для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта или автомобилей или для смежного движения. Например, в Барселоне каждая улица имеет свое функциональное назначение. Это позволяет правильно и эффективно организовывать работу транспорта, создает безопасные и благоприятные условия для пешеходов. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о возможности внедрения такого опыта и у нас», – написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По его словам, это может позволить минимизировать заторы в городах, уменьшить уровень автомобилизации за счет приоритета общественного транспорта и организации многофункциональных улиц для гармоничного развития населенных пунктов.