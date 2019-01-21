ЦРБ Измаила получила современный аппарат для диагностики желудка и кишечника

Измаильская районная больница получила современное оборудование для диагностики желудочно-кишечного тракта – видеогастроскоп с электрохирургическим блоком. Приобретение стало возможным благодаря средствам областного и районного бюджетов, а именно 1 млн 204 тысяч гривен.

По словам врача-эндоскописта ЦРБ Николая Семчишина, больница нуждалась в таком аппарате для исследования желудка и кишечника. Теперь же они смогут диагностировать пациентов с помощь одного из самых современных аппаратов.

«Данная модель видеогастроскопа предназначена для осмотра верхних отделов желудочно-кишечного тракта (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), взятия биопсийного материала под визуальным контролем с последующим исследованием, выполнений эндоскопических манипуляций и операций с использованием эндоскопического инструментария» - прокомментировал Николай Семчишин.

Такая процедура позволит выявлять онкопатологии на ранних стадиях, предраковые и другие заболевания гастроэнтерологического профиля.