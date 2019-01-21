В Лиманском районе злоумышленник лишил жизни 13-летнюю девочку

Как сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, несколько дней назад в селе Иваново Лиманского района злоумышленник лишил жизни 13-летнюю девочку. Сначала он пытался ее задушить, а потом зарезал.

Его задержали после совершения преступления. Мужчина пытался покончить с собой. Досудебное расследование проводят сотрудники Лиманского ОП (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

По ходатайству Коминтерновской местной прокуратуры 22 января суд арестовал 44-летнего подозреваемого.

Родители убитой девочки были на работе и она осталась ночевать у своей подруги. В доме был дядя подруги, который забежал к девочкам в комнату, набросился на гостью и начал ее душить. Племянница пыталась его оттащить, но тот ее оттолкнул. После этого она побежала за помощью к соседке, которая вызвала полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в доме мужчину с порезанными руками, а рядом тело девочки без признаков жизни.