Конгресс США выступил против выхода из НАТО

Во вторник палата представителей провела двухпартийную меру, чтобы запретить администрации Трампа использовать федеральные средства для вывода США из НАТО. Принятие законопроекта понадобилось в силу участившихся атак президента на Альянс и недавних сообщений о возможном выходе США, передает The Washington Post.

Подавляющее большинство республиканцев в Палате представителей присоединились к демократам. В результате законопроект был принят 357 голосами «за», «против» выступили лишь 22 конгрессмена. Перед голосование члены обеих партий произвели страстные речи о том, почему так важно защищать и сохранять Альянс.

«Снова и снова альянс доказывал, что свободные народы мира сильнее всего, когда они стоят вместе», — сказал член палаты представителей, республиканец Майкл МакКол (штат Техас). Он назвал альянс «оплотом против международного террора» и «критически важным для нашей национальной безопасности и для сохранения нашей военной доблести во всем мире».

Сейчас законопроект перешел на рассмотрение Сената, который контролируется республиканцами. Так что его дальнейшая судьба пока не определена.