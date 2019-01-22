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  • Дата: Вчера, 12:30
Вчера, 12:30

В Чернобыле имитируют утечку радиации и реакцию систем

Категория: Новости

В Чернобыле имитируют утечку радиации и реакцию систем

 На законсервированной Чернобыльской АЭС проводят испытания радиационного контроля под аркой Нового безопасного конфайнмента - имитируют аварии и проверяют реакцию систем на них. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Тестировать систему начали 16 января: в помещениях под Аркой, в блоке жидких радиоактивных отходов, зоне работы персонала и на других объектах.

По словам инженеров, испытания проводятся "максимально приближенно к реальным условиям".

"Например, аварийный сигнал от системы вентиляции приводит к закрытию дверей, перекрытию воздуховодов, включению системы фильтрации воздуха, а также запуску звукосветовой сигнализации", - пишет пресс-служба ведомства.


Источник: Ліга.Новости



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