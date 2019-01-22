С июля текущего года одесситы смогут бесплатно получить более 50 диагностических и лечебных услуг

На сайте Минздрава Украины сообщается, что с июля текущего года Национальная служба здоровья в рамках программы «Бесплатная диагностика» сделает бесплатными 54 диагностические и лечебные процедуры, если пациенты получили соответствующие направления на них от семейного врача, терапевта или педиатра.

Участвовать в программе будут как коммунальные, так и частные медучреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья. Потому за пациентом останется право выбрать лечебное учреждение, где он намерен пройти бесплатную диагностику.

Планируется, что в программу войдут 12 новых анализов (дополнительно к 8 базовым), маммография и 5 видов рентгена(грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и приносовые пазухи), эхокардиография, мониторинг ЭКГ. А также 6 видов УЗИ (желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная железа и молочные железы), 4 вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидная железа, молочные железы, лимфатические узлы, предстательная железа).