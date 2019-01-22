В Армении для граждан страны cделали бесплатными онкологические операции

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян объявил 23 января, что граждане Армении больше не будут оплачивать из своего кармана онкологические операции: эти расходы возьмет на себя государство.

"Раньше государство выплачивало лишь небольшую часть суммы, предназначенной для оплаты операции. Решено увеличить размер оплаты хирургического лечения злокачественных опухолей путем внедрения метода сооплаты. Отныне гражданам не придется платить за онкологические операции в медицинских учреждениях, работающих по госзаказу", - сказал Торосян.

По его словам, так новые власти Армении пытаются снять с жителей страны хотя бы часть расходов на лечение.

"В этом году у нас есть около 700 миллионов драмов (около $1,4 млн) на онкологические услуги, и мы должны решить, что потратить на эти 700 миллионов. В результате обсуждений мы пришли к выводу, что мы должны попытаться облегчить бремя граждан", - пояснил министр.

По его словам, ранее государство оплачивало очень небольшое количество онкологических операций. И "нелогично" было называть эту систему "гарантированной государством медицинской помощью".

В декабре 2018 года в Армении пришел к власти блок "Мой шаг", который возглавляет бывший оппозиционер Никол Пашинян. Сразу же после вступления в должность премьера он предложил реализовать в Армении несколько радикальных реформ:

отменить налоги на малый бизнес,

сократить количество министерств и ведомств и расходы бюджета на содержание чиновников,

давать налоговые льготы инвесторам, которые хотят вкладывать средства в Армению,

"уничтожить экономические монополии".

В то же время в нескольких других странах бывшего СССР напротив высказывается идея, что люди, которые заболели онкологическими заболеваниями, должны полностью или частично платить за свое лечение. Эту идею озвучивали Минздрав Казахстана и заммэра Москвы Леонид Печатников.