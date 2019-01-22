Россия показала ракету, нарушающую договор с США

Минобороны России провело брифинг для иностранных военных атташе, на котором была показана ракета 9М729, которая, по мнению США, нарушает договор о ракетах.

Как сообщил начальник Ракетных войск и Артиллерии РФ Михаил Матвеевский, ракета является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав комплекса Искандер-М.

"Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов", - сказал Матвеевский.

По его словам, на ракете 9М729 размещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели.

"Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и соответственно размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра", - отметил Матвеевский.

Он подчеркнул, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях.

"Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями договора. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ", - сказал Матвеевский.