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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал Александра Усика лучшим боксером 2018 года

Категория: Новости

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал Александра Усика лучшим боксером 2018 года

 В 2018 году Усик одержал три победы в трех поединках. В июле он победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира, завоевав пояса WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг. В полуфинале, который прошел в январе, Усик победил латвийца Майриса Бриедиса.

В ноябре Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира, оказавшись сильнее британца Тони Белью. Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде.


Источник: Капитал



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