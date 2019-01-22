Застройщик «Набережного квартала» останется в СИЗО

Сегодня Киевский райсуд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для застройщика «Набережного квартала – Жаботинского». Таким образом, подозреваемый останется в СИЗО ещё 2 месяца. Размер залога для него остался без изменений — 41,5 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что Александра Савченко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ст. 356 УКУ – мошенничество, присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и самоуправство.

Согласно материалам дела, Александр возглавлял обслуживающий кооператив, который занимался строительством высотки по улице Жаботинского.

Первую секцию подняли достаточно быстро. Согласно проекту дома, он должен был быть 22-этажным. Однако застройщики достроили ещё 5 этажей.

Это привело к тому, что в 2016 году архитектурно-строительная инспекция аннулировала разрешение на выполнение строительных работ из-за самовольного строительства.

Глава кооператива решил «подзаработать» и после принятия вышеуказанного решения, продолжил заключать договора с покупателями. Всего он успел подписать 92 договора на общую сумму 41,5 миллиона гривен.

Таким образом, мужчина завладел средствами пайщиков, которые внесли их на строительство второй секции многоквартирного жилого дома. Средства он перевёл на собственные счета и счета контрагентов.